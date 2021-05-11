الدار البيضاء ..توقيف ستينية روجت المخدرات والمؤثرات العقلي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 66 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد عملية التفتيش المنجزة ، والتي أسفرت عن العثور بحوزتها على 6000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

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