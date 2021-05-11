الدار البيضاء.. توقيف سيدة للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
الصورة تعبيرية

الدار البيضاء ..توقيف ستينية روجت المخدرات والمؤثرات العقلي

2021-05-11 / 7:08 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 66 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد عملية التفتيش المنجزة ، والتي أسفرت عن العثور بحوزتها على 6000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ادانة برلمانية للمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

ادانة برلمانية للمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

2021-05-11 / 6:59 مساءً
Photo of كاسادو لأخنوش وبركة ..” سأطلب توضيحات حول دخول “غالي” لإسبانيا”

كاسادو لأخنوش وبركة ..” سأطلب توضيحات حول دخول “غالي”…

2021-05-11 / 6:41 مساءً
Photo of حامي الدين يدخل على خط قضية الريسوني بمجلس المستشارين

حامي الدين يدخل على خط قضية الريسوني بمجلس المستشارين

2021-05-11 / 6:02 مساءً
Photo of ردا على الاعتداءات الصهيونية…برلماني يُطالب بطرد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي

ردا على الاعتداءات الصهيونية…برلماني يُطالب بطرد رئيس مكتب الاتصال…

2021-05-11 / 5:43 مساءً
Photo of ادانة محامية بهيئة طنجة بالسجن والغرامة وتعويضات بالملايين

ادانة محامية بهيئة طنجة بالسجن والغرامة وتعويضات بالملايين

2021-05-11 / 5:10 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 258 حالة شفاء جديدة من كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 258 حالة شفاء جديدة من…

2021-05-11 / 4:42 مساءً
Photo of تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-11 / 4:39 مساءً
Photo of تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-11 / 4:37 مساءً
Photo of مستعملين حبوبا منومة.. مهاجرين إفريقيين يسرقان أشخاص بالبيضاء والأمن يتدخل

مستعملين حبوبا منومة.. مهاجرين إفريقيين يسرقان أشخاص بالبيضاء والأمن…

2021-05-11 / 4:19 مساءً
Photo of الناظور .. إتلاف وحرق كميات مهمة من المخدرات الصلبة والسجائر المهربة

الناظور .. إتلاف وحرق كميات مهمة من المخدرات الصلبة…

2021-05-11 / 3:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق