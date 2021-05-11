نجوم كرة القدم يتضامنون مع الفلسطينيين في أحداث القدس

هبة بريس - وكالات

حرص عدد كبير من الأندية العالمية ونجوم كرة القدم على دعم الفلسطينيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خليفة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين في القدس.

وفيما يلي قائمة أبرز نجوم كرة القدم الداعمين للفلسطينيين:

الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، نجم المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة، الدولي المصري أحمد حسن كوكا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، المصري الآخر محمد حسن “تريزيغيه” لاعب أستون فيلا الإنكليزي، المصري أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنكليزي، المصري عمر السولية نجم نادي الأهلي، المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، المصري علي غزال لاعب نادي سموحة، الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليون الفرنسي لكرة القدم، النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي لكرة القدم، المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بدر بنون نجم الأهلي ومنتخب المغرب، لاعبو فريق ديبورتيفو بالستينو التشيلي ارتدوا الشماغ قبل مواجهة نادي كولو كولو في الدوري التشيلي، لاعب منتخب مصر عمرو وردة، الإسباني أداما تراوري، نجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، المهاجم المالي موسى ماريغا لاعب نادي الهلال الجديد القادم من بورتو البرتغالي، السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة، الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، الفرنسي فرانك ريبيري نجم فريق فيورنتينا الإيطالي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0