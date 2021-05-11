الجرف الأصفر.. المحيط الأطلسي يلفظ 41 “كوليا” من الحشيش

أحمد مصباح – الجديدة

يجري المحققون لدى المركز القضائي، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، منذ أمس الاثنين، الأبحاث والتحريات الميدانية بشأن مخدرات لفظتها أمواج البحر، في منطقة النفوذ الترابي لجماعة مولاي عبد الله أمغار، الخاضعة لإقليم الجديدة.

هذا، وعثر مواطنون، في حدود الساعة العاشرة من صباح الاثنين الماضي، على الشاطئ، قبالة دوار “الغضبان” بجماعة مولاي عبد الله، على 36 “كوليا” من الحشيش، كانت مازالت تطفو فوق سطح مياه البحر. ما استنفر المصالح الدركية بالجديدة؛ حيث تدخلت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد غانم.

وقد انتقل لتوهم، فور إشعارهم، المتدخلون الدركيون على متن دورية محمولة، إلى مسرح النازلة. حيث ضبطوا 36 “كوليا”، سعة كل واحدة 30 كيلوغرام.. تم حجزها، بعد استخراجها من الشاطئ. كما مكنت الأبحاث التي أجراها رجال الدرك في عين المكان، من وجود 5 “كوليات” من المخدرات، تم دفنها، من قبل بعضهم، قبيل حضور الدرك في الشاطئ الصخري، في مكان لا يمكن الولوج إليه إلا مشيا على الأرجل.

هذا، ودخل على الخط، المحققون لدى المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بالجديدة؛ حيث يواصلون على قدم وساق الأبحاث والتحريات الميدانية، بغية تسليط الضوء على ظروف وملابسات المخدرات التي تم ضبطها وحجزها، ومن ثمة، الاهتداء إلى هويات الضالعين في النازلة.

إلى ذلك، ومن غير المستبعد أن تكون للمخدرات التي تم اكتشافها على الشاطئ الصخري، قبالة دوار “الغضبان”، علاقة بالمخدرات التي لفظها مؤخرا المحيط الاطلسي، على شواطئ الدارالبيضاء والجديدة. ما يعني أن تجار المخدرات يكونون تخلوا عن شحنتهم من المخدرات، التي كانوا بصدد تهريبها إلى القارة العجوز، عبر بوابتها، الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، (يكونون تخلوا عنها) في عرض البحر، في المياه الدولية أو الإقليمية للمغرب.

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