الاتحاد الأوروبي: سنقاضي أسترازينيكا للحصول على 90 مليون جرعة قبل يونيو

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنه سيقاضي شركة أسترازينيكا للحصول على 90 مليون جرعة لقاح قبل يوليو من العام الحالي، في سياق خطط توسيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية.

وتواصل دول أوروبا على رأسها إسبانيا، عودتها التدريجية إلى “الحياة الطبيعية” فيما تترك الشكوك تحوم حول استراتيجيتها في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا بعد إعلانها عدم تجديد طلبياتها من لقاح أسترازينيكا.

ولم يجدّد الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن عقده للحصول على مزيد من جرعات لقاح أسترازينيكا لفترة ما بعد يونيو، على ما أعلن الأحد المفوض الأوروبي تييري بروتون.

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