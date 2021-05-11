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طقس الثلاثاء .. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-05-11 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، نزول بقايا القطرات المطرية خلال الصباح بالواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، فيما ستهم زوابع رملية الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما أحيانا، من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة الى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي، وشمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 14 و19 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 09 و15 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 15 و21 درجة بكل من المرتفعات، الواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة، وما بين 18 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، وما بين 22 و27 درجة بالسهول الشمالية، هضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 26 و31 درجة بالسهول الوسطى، منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 30 و36 درجة بالجنوب- الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب، ومحليا قوي الهيجان ما بين آسفي وطانطان.

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