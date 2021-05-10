جريمة مروعة تهز ليبيا.. عذّب ابنته بالماء الساخن حتى الموت
الطفلة الضحية

يحدث بليبيا …عذّب ابنته بالماء الساخن حتى الموت

2021-05-10 / 9:56 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

اهتز الرأي العام في ليبيا، الاثنين، على وقع جريمة صادمة ضحيتها فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، قتلت على يد والدها وزوجته في مدينة أجدابيا شرق البلاد، بعدما قاما بجلدها وتعذيبها بالماء الساخن حتى الموت.

و كشفت جدة الفتاة في حريات قسم البحث الجنائي في أجدابيا، الاثنين، كانت الطفلة “رابحة خالد عبد الحميد”، تعاني من مرض الإسهال، ما أزعج راحة الأب الذي قام بجلدها بواسطة حبل، ونقلها إلى دورة المياه ووضعها في حوض الاستحمام، ثم فتح المياه الساخنة عليها لمدة تصل إلى حوالي ساعة، وقد تسبب هذا الأمر بإصابات وحروق بليغة بكامل جسم الطفلة.

بعدها وضعها في غرفة مغلقة إلى حدود التاسعة ليلاً، واتفق مع زوجته على الاتصال بأحد أقاربها لنقلها إلى المستشفى بعد خروجه من المنزل، والادعاء بأن الحروق الموجودة على جسم ابنته ناتجة عن انسكاب مياه ساخنة عليها عند دخولها المطبخ.

كما أكد قسم البحث الجنائي في أجدابيا أنه “بالتحقيق مع والد الطفلة وزوجته ومحاصرتهما بالأدلة، اضطرا إلى الإقرار بارتكابهما الجريمة، فتم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لينالا جزاءهما”، وقد ثبت تعاطي الأب للمخدرات.

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