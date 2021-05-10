صاروخ "بدر 3" الذي أطلقته "سرايا القدس" على عسقلان..
صاروخ "بدر 3"

سرايا القدس تطلق صاروخ بدر 3 ” ..تعرف على ابرز مميزاته

2021-05-10 / 9:20 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت “سرايا القدس” الفلسطينية أنها أطلقت رشقة من الصواريخ من طراز “بدر 3” على مدينة عسقلان المحتلة… أين استخدم هذا الصاروخ لأول مرة، وما هي أبرز مميزاته؟

أفاد موقع “ديبكا” العبري بأن صاروخ “بدر 3” هو صاروخ إيراني الصنع ظهر لأول مرة في ساحات القتال بالشرق الأوسط في أبريل 2019 حيث استخدمته حركة “أنصار الله” الحوثية في معارك اليمن.

وأشار إلى أن حركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة هي ثاني من استخدم هذا الصاروخ في المنطقة في 5 مايو 2019.

ويحمل صاروخ “بدر 3” رأسا متفجرا بوزن 250 كغ، ويبلغ مداه أكثر من 160 كم، فضلا عن أن له ميزة أخرى مهمة، وهي أنه لا ينفجر عندما يضرب الهدف، بل عندما يكون فوقه بنحو 20 مترا.

وأشار الموقع إلى أن “سرايا القدس” التابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية طورت هذا الصاروخ ليحمل رأسا حربية بوزن 350 كلغ.

ولفت الموقع الاستخباراتي العبري إلى أن الصاروخ يطلق 1400 شظية، مما يوسع من قدرته على تدمير المنشآت والمنازل بالقرب من نقطة الانفجار التي يسقط فيها.

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