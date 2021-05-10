اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث العنف في القدس
الصورة ارشيفية

اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث العنف في القدس

2021-05-10 / 6:08 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أجرى مجلس الأمن الدولي مشاورات طارئة بحث خلالها العنف في القدس ويدرس إصدار بيان يدعو إسرائيل لمنع إجلاء الفلسطينيين، وضبط النفس واحترام الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة.

وقالت مندوبة أيرلندا لدى الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، إنه “يتعين على مجلس الأمن أن يتحدث بشكل عاجل ونأمل في أن يفعل ذلك اليوم”.

وذكر دبلوماسيو المجلس أن كل الدول الأعضاء الخمس عشرة عبرت عن قلقها إزاء الاشتباكات والعنف المتزايد، إلا أن الولايات المتحدة اعتبرت أن البيان قد لا يكون مفيدا في الوقت الحالي.

وحسب الدبلوماسيين، ستعبر مسودة البيان عن “بالغ قلق” مجلس الأمن إزاء التوتر والعنف المتزايد في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، فضلا عن “القلق الخطير” بسبب عمليات الإجلاء المحتملة لعائلات فلسطينية من حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، “التي عاش معظم أفرادها في هذه المنازل على مدار أجيال”.

وتأجج التوتر بسبب قرار الإجلاء المخطط له لعشرات الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس، حيث خاض مستوطنون إسرائيليون معركة قانونية طويلة للاستيلاء على ممتلكات فلسطينية في الحي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاحتلال يقصف مناطق سكنية في قطاع غزة و سقوط 20 شهيد

الاحتلال يقصف مناطق سكنية في قطاع غزة و سقوط…

2021-05-10 / 7:09 مساءً
Photo of أميركا: ملتزمون بتهدئة في القدس

أميركا: ملتزمون بتهدئة في القدس

2021-05-10 / 6:47 مساءً
Photo of مقتل قيادي بارز في حماس بغارات إسرائيل على غزة

مقتل قيادي بارز في حماس بغارات إسرائيل على غزة

2021-05-10 / 6:35 مساءً
Photo of أول تعليق لنتنياهو على الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل

أول تعليق لنتنياهو على الهجمات الصاروخية من غزة على…

2021-05-10 / 6:13 مساءً
Photo of فرنسا.. مقتل امرأة برصاص الشرطة بعد طعنها رجل أمن

فرنسا.. مقتل امرأة برصاص الشرطة بعد طعنها رجل أمن

2021-05-10 / 5:55 مساءً
Photo of كتائب القسام : صورايخ المقاومة توقف مسيرة المستوطنين في القدس

كتائب القسام : صورايخ المقاومة توقف مسيرة المستوطنين في…

2021-05-10 / 5:48 مساءً
Photo of متحدث: الجيش الإسرائيلي بدأ مهاجمة أهداف حماس العسكرية في غزة

متحدث: الجيش الإسرائيلي بدأ مهاجمة أهداف حماس العسكرية في…

2021-05-10 / 5:40 مساءً
Photo of منظمة : الجزائر تمنع المظاهرات و تترسخ في الديكتاتورية

منظمة : الجزائر تمنع المظاهرات و تترسخ في الديكتاتورية

2021-05-10 / 5:15 مساءً
Photo of إصابة وزير الداخلية الألماني بكورونا

إصابة وزير الداخلية الألماني بكورونا

2021-05-10 / 5:03 مساءً
Photo of الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 9 بينهم أطفال إثر غارات إسرائيلية على غزة

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 9 بينهم أطفال إثر غارات…

2021-05-10 / 4:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق