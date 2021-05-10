الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 9 بينهم أطفال إثر غارات إسرائيلية على غزة

2021-05-10 / 4:40 مساءً
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الصحة الفلسطينية، في بيانها، إنه “وصل 9 شهداء من بينهم 3 أطفال وعدد من الإصابات إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة”.

وأفادت بأن طائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخا على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في شارع المصريين في البلدة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وأضافت أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

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