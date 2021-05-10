كلميم : زوج يعنف صهره ويطرد أولاده للشارع ومطالب بتدخل حقوقي

ع اللطيف بركة - هبة بريس

عاش حي الواحة بمدينة كلميم يوم أمس الاحد على وقع إعتداء زوج وهو ” عسكري متقاعد” على صهره (شيخ تسعيني ) مما إستدعى نقله للمستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات.

الزوج ” الهائج” عنف زوجته الحامل وطردها من المنزل للشارع رفقة ثلاثة من أبناءها، يوم ليلة القدر، في تحدي للقانون وحقوقها المشروعة وتعريض حياة أبناءه للخطر.

تفاصيل القضية، إبتدأت حينما أهمل الزوج أسرته، مما دفع بالزوجة بمطالبته بإعالة أبناءه، غير أن الاخير استمر في رفضه لاسباب مجهولة، مما دفع بالزوجة الى رفع شكاية للنيابة العامة موضوعها الاهمال الاسري للزوج.

وتوصلت ” هبة بريس” بشريط فيديو يظهر فيه الزوج وهو في حالة هيجان يخرب ما يجد أمامه من تجهيزات المنزل التي إشترتها زوجته بمساعدة عائلتها.

لكن المثير في القضية هو أن هذا الشخص الذي يتواجد بعض من أفراد أسرته بالمديرية الاقليمية للأمن الوطني بكلميم، جعل الزوج يفلت من المتابعة او إعتقاله او حتى التحقيق معه، رغم إبلاغ الامن بواقعة الاعتداء، فهل أسرته وفرت له الحماية ؟؟ تطالب أسرة الزوجة ” م .الطويل” بفتح تحقيق لعدم تطبيق القانون في حق الزوج المشتكى به .

والخطير في هذه القضية بحسب الزوجة او الشريط الفيديو، فإن الزوج أغلق البيت على أولاده وقطع أنبوب قنينة الغاز وهو ما هدد زوجته واولاده الصغار بالخطر، كما أن هذا الاخير أصبح يتردد على البيت ويقوم بأفعاله دون اعتقاله والتحقيق معه.

ومما زاد من غموض القضية أن ادارة المستشفى لم تسلم الزوجة شهادة طبية بعد أن قضت مدة في العلاج بسبب الاختناق و التعنيف الذي تعرضت له.

وطالبت الزوجة بمعية أطفالها من المسؤولين بكلميم التدخل لانصافها من بطش واعتداءات زوجها المتكررة وافراد من عائلته، كما نشادت الجمعيات الحقوقية النسائية بمساندتها في محنتها مع زوجها .

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