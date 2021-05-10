عن طريق الخطأ.. إيطالية تتلقى 6 جرعات من لقاح فايزر

هبة بريس - وكالات

تلقت شابة إيطالية ست جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا عن طريق الخطأ الأحد ووضعت تحت المراقبة في مستشفى في توسكانا بوسط البلاد لكنها بصحة جيدة، كما أفادت وكالة الانباء الإيطالية (اجي).

فقد ارتكبت الممرضة التي كانت تعطيها اللقاح خطأ، وبدلا من حقن جرعة واحدة للشابة البالغة من العمر 23 عاما، حقنت القارورة بكاملها، أي ما يعادل ست جرعات، وفقا للمصدر نفسه.

ووفقا لوكالة الانباء الإيطالية، فإن تجربة لقاح فايزر/بايونتيك في ما يتعلق بجرعة زائدة محتملة، توقفت عند أربع جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما هي تداعيات ست جرعات.

وتم الإبلاغ في السابق عن جرعات زائدة من لقاح فايزر/بايونتيك في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وإسرائيل.

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