رصيد العلامة محمد المختار السوسي في أحضان مؤسسة أرشيف المغرب

هبة بريس

لا جدال في كون المرحوم محمد المختار السوسي ( 1900 – 1963 ) قد بصم الإستوغرافيا الوطنية بإنتاجه الغزير والقيم الذي أثرى الخزانة المغربية في جوانب معرفية شتى، خاصة منها المتعلقة بالربوع السوسية.

وإذا كان العلامة المختار السوسي قد حظي بدراسات كثيرة، بلغات عديدة، وشكل مساره الوطني والعلمي موضوع عشرات من الندوات والمعارض، فمجالات البحث في قضاياه المعرفية الواسعة وفي سيرته الشخصية الفذة مازال معينا لا ينضب قد يجد فيه الباحثون المجدون ما يشفي غليلهم.

ولما كانت الأرشيفات الخاصة من المصادر الغميسة التي يتعين على مؤسسة أرشيف المغرب توفيرها للباحثين وجمهور المهتمين، فإن هذه المؤسسة قد التمست من عبد الوافي المختار السوسي، نجل المرحوم محمد المختار السوسي، والساهر على نشر تراث والده، المساعدة على فتح رصيد باسم العلامة المختار السوسي في مؤسسة أرشيف المغرب يودع فيه ما يراه مناسبا من نسخ مرقمنة من وثائق عالم من أبرز علماء المغرب في القرن العشرين.

وحسب بلاغ للمؤسسة، فقد رحب عبد الوافي المختار السوسي بالفكرة، معتبرا ” أن الرصيد اللامادي الذي تركه والده لم يعد محتكرا من طرف ورثته، بل أصبح تراثا للمغاربة جمعاء، ووضعه رهن إشارة الباحثين والمحبين لكتاباته هو واجب علينا، لأن والدنا أفنى عمره في البحث والتنقيب والكتابة ليلا ونهارا، وترك هذه المادة الهائلة ليستفيد منها الجميع بعد وفاته رحمه الله.

وعبرت المؤسسة عن ترحيبها ب”رصيد العلامة محمد المختار السوسي”، مشيرة الى أنه يشتمل على نسخ من نماذج محتويات خزانته العامرة كالظهائر، والمراسلات الرسمية، ومسودات خطية من كتاباته ودروسه ومحاضراته، وتسجيلات إذاعية وتلفزية مخصصة لأعماله ومساره، و بعض صوره الشخصية، وصور الشهادات والأوسمة التي حصل عليها، إلى غير ذلك من الوثائق التي سيجد فيها الباحثون ضالتهم.

وضمن هذا التراث، توجد خمس مجموعات تاريخية، وهي كالتالي :

مجموعة التراث السوسي : وتضم العشرات من الوثائق والرسائل والفتاوى والقصائد ، مجموعة القواد السوسيين : بها العديد من الظهائر والمراسلات الرسمية لقواد سوسيين ، وأهمها وثائق القائد الناجم الأخصاصي (220 وثيقة ) الذي ألقى القبض على الثائر المدعو ” بوحمارة”، مجموعة نبغاء الصحراء : وتضم رسائل وقصائد وتراجم بعض الصحراويين، مجموعة من آثار الإفرانيين : وتضم العشرات من قصائدهم ورسائلهم وما يتعلق بهم، مجموعة أمازيغية : تضم نماذج من كتابات الشلحة السوسية بالحروف العربية .

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