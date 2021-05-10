صورة تعبيرية

طقس الاثنين .. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-05-10 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتشكل بعض السحب الكثيفة نوعا ما خلال الصباح بالسهول الشمالية والوسطى، والأطلس، والريف، والواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات متفرقة. وستمر سحب كثيفة محملة بأمطار ضعيفة، خلال الزوال والمساء، بمناطق طنجة، واللوكوس، والريف، والسايس، والواجهة المتوسطية، فيما سيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، أحيانا، وستهب من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، وبالمناطق الوسطي، وبالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب-الغربي بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 08 درجات بالمرتفعات، وما بين 13 و 18 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 08 و13 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالواجهة المتوسطية، السواحل الأطلسية، السايس، بالسهول الشمالية، بشمال المنطقة الشرقية، وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون ما بين 21 و 26 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، بالسهول الوسطى،سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي الأقاليم الجنوبية، وستكون في حدود 31 و 34 درجة بكل من اقصي الجنوب والجنوب الشرقي. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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