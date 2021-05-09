شوارع سطات المهترئة تخرج ساكنة للاحتحاج

شوارع سطات المهترئة تخرج ساكنة للاحتحاج

2021-05-09 / 1:10 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعيش مجموعة من الشوارع الرئيسية والأزقة بمعظم الأحياء السكنية بمدينة سطات، واقعا مريرا بسبب انتشار الحفر وضعف البنيات التحتية والتزفيت بطعم الترقاع و”التصوار”، وهو واقع يلقي بظلاله بشكل كبير على حركية المواطنين سواء منهم السائقون والراجلون الذين باتوا يجدون صعوبة بالغة خلال تنقلاتهم.

وفي زمن الترقاع هذا، خرج العشرات من ساكنة شارع عبد الكريم الخطابي بحي ميمونة وبلوك ميمونة بمدينة سطات، عن صمتهم للرد على واقع الترقيع هذا، وكذا الانتقائية في تزفيت مقاطع بعينها وترك أخرى، مطالبين الجهات المعنية محليا واقليميا بالتدخل احتراما لبرامجهم الانتخابية التي وعدوا بها في زمن الحملات الانتخابية.
وقد أكدت مصادرنا، أن خروج الساكنة هذا، يأتي بعد أن توصلوا بمعلومات تفيد بأن الشركة التي تم التفويض لها بالإصلاح، ستكتفي بترميم جزء دون غيره من شارع عبد الكريم الخطابي، علما أن هذا الأخير بكامله يعرف وضعية كارثية بسبب الأشغال المتعثرة منذ وقت طويل.

وتساءل المحتجون عن الأسباب وراء هذه الانتقائية في تزفيت مقاطع بعينها دون أخرى، وهل الأمر يتعلق بتجمعات سكنية لها علاقة بحاضنة انتخابية لجهات معينة، أم الأمر يأتي صدفة دون نية مبيتة على حد تعبير المحتجين؟

كما تساءل آخرون عن المبالغ التي رصدت لتأهيل المدينة انطلاقا من مناظرة أكادير لسنة 2007 لكي تصبح مدينة نموذجية على غرار مدينة الجديدة، مناشدين السلطات الإقليمية بالتدخل من أجل وضع حد لما وصفوه بالانتقائية في تأهيل وتزفيت مقاطع من شوارع دون غيرها، علما أن الساكنة عاشت معاناة حقيقية في زمن التساقطات المطرية.

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