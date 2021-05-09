قطار يخرج عن سكته بمصر دون وقوع إصابات

2021-05-09 / 12:05 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

شهدت مدينة العياط المصرية مساء يوم السبت حادث خروج قطار القاهرة – أسوان رقم 1014 خروج المتجه إلى الصعيد عن القضبان دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو فقد في الأرواح.

وأوضح شهود عيان أن العناية الإلهية أنقذت ركاب القطار لأنه لم يكن يسير بسرعة عالية، كما أفادت وسائل إعلام مصرية بأن رجال السكك الحديدية يقومون بفصل العربة التي خرجت عن القضبان لإعادة تسيير القطار مرة أخرى.

وكشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنه جار فصل عربات القطار رقم 1014 بخط “القاهرة- أسوان”، عن العربة الخارجة عن مسارها من على القضبان لتسهيل عملية إعادة مسار القطار، لافتا إلى أنه تم إبلاغ المراقبة المركزية من قبل قائد القطار لاستدعاء أوناش الرفع وإعادة القطار إلى مساره الصحيح، والعمل على عودة حركة القطارات على الوجه القبلي لطبيعتها.

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