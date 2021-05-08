المفوضية الأوروبية تكشف عن موعد إطلاق نظام العمل بـ”جوازات كوفيد”

2021-05-08 / 9:29 مساءً
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هبة بريس- وكالات

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن موعد إطلاق نظام العمل بـ”جوازات كوفيد” بين دول الاتحاد الأوروبي.

وورد في بيان عن المفوضية: “يمكن لنظام شهادات التطعيم ضد (كوفيد – 19) أن يكسب شرعيته في الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من يونيو، والإعداد القانوني والفني لهذه القضية يسير على قدم وساق” مضيفة “يمكن إبرام اتفاق سياسي بشأن إدخال نظام جوازات كوفيد حتى قبل نهاية شهر مايو”.

وتابعت: “للحصول على هذه الوثيقة، سيحتاج الشخص إلى تقديم دليل على أنه قد تم تطعيمه أو مرضه أو لديه أجسام مضادة، وسيكون من الممكن أيضا، تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا”.

وأعلنت رئيس المفوضية الأوروبية في أبريل الماضي في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لاستقبال جميع السياح وفي الوقت ذاته، يبقى أحد الشروط المهمة لذلك تلقيه اللقاح المسموح به في الاتحاد الأوروبي”.

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