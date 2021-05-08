الحسيمة.. إجهاض عملية للهجرة السرية وحجز معدات لوجستيكية

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، مساء أمس الجمعة 7 ماي الجاري، من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة،وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد تم توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بالقرب من الشريط الساحلي لمدينة الحسيمة، وهو في حالة تلبس بالإعداد والتحضير لتهجير تسعة عشر مرشحا للهجرة السرية عبر المسالك البحرية.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز معدات لوجيستيكية لتسهيل عملية الهجرة السرية، ممثلة في زورقين مطاطيين ومحرك بحري ومضخات هوائية وصدريات وأطواق للنجاة، علاوة على خمس حاويات تضم 150 لترا من المحروقات.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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