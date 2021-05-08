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الأندية “المهددة” ترد على تهديدات “يويفا” بشأن دوري السوبر الأوروبي

2021-05-08 / 1:09 مساءً
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هبة بريس - وكالات

هاجمت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، والتي لا تزال منخرطة في دوري السوبر الأوروبي المقترح الضغوط “غير المحتملة” التي يمارسها عليها الاتحاد الأوروبي من أجل التخلي عن المشروع.

وقال “يويفا” أمس الجمعة أن هذه الأندية الثلاثة ستواجه عقوبات وإنه بدأ بالفعل إجراءات تأديبية بحقها بسبب إقدامها على هذه الخطوة.

وانسحبت 9 أندية أخرى من بينها ستة أندية من إنجلترا من المشروع وأقرت بذلك صراحة والتزمت بالبقاء تحت مظلة الاتحادين الأوروبي “يويفا” والدولي “فيفا”.

وقال ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في بيان مشترك: “تعرضت الأندية المؤسسة للمشروع للمعاناة ولا تزال تعاني من ضغوط وتهديدات ومخالفات غير محتملة من جانب طرف ثالث من أجل التخلي عن المشروع..”.

وأضاف البيان: “هذا أمر لا يحتمل في ظل سيادة القانون كما أن القضاء حكم بالفعل لصالح اقتراح دوري السوبر وهو بذلك أمر الاتحادين الدولي والأوروبي إما بصورة مباشرة أو من خلال الأجهزة التابعة لهما بعدم اتخاذ أي إجراء قد يقف في طريق المبادرة بأي صورة قبل انتهاء الإجراءات القضائية.”

ووافقت الأندية التسعة الأخرى التي أعلنت انسحابها من دوري السوبر وعادت لمظلة اليويفا على “القيام بكل الخطوات الممكنة” من أجل انهاء دورها في البطولة المقترحة.

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