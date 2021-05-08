تورط في جرائم فساد.. الداخلية توقف خليفة قائد بمراكش

هبة بريس - الرباط

في إطر تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف خليفة قائد بعمالة مراكش.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد جاء قرار التوقيف على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالإشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

هذا وسيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسب في حق المعني بالأمر على ضوء النتائج التي ستسفر عنها المسطرة القضائية. وفق المصدر ذاته

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