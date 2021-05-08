صورة تعبيرية

طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-05-08 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،بالنسبة ليوم السبت، أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية وقطرات متفرقة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، وذلك خلال الليل والصباح.

كما تتوقع أن تتشكل سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية بعد الزوال بمرتفعات الأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس .وستمتد خلال الليل إلى السايس والريف والواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء أحيانا غائمة في باقي المناطق الشمالية مصحوبة بقطرات مطرية أحيانا رعدية ، فيما سيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة .

وستهب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة .

أما الرياح فستهب معتدلة ، من القطاع الشمالي بالجنوب ، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومتقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية للمملكة. وستكون ما بين 16 و22 درجة بالشمال والوسط والجنوب والجنوب الشرقي للبلاد .

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 17 و25 درجة بكل من المرتفعات والسواحل، وما بين 25 و30 درجة بالسهول

المحيطية. وستكون ما بين 30 و36 درجة بكل من السهول المحيطية الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والجنوب

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وقليل الهيجان الى هائج ما بين المهدية وطرفاية ، وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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