مقطع فيديو يظهر سيارة تتعرض للسرقة يتسبب في اعتقال قاصر

ع محياوي _ هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن فاس، مع مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة بداية الأسبوع الجاري، يظهر اقتراف المشتبه فيه لسرقة من داخل سيارة مستوقفة بالشارع العام بحي بنسودة بمدينة فاس.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها عن تحديد هوية المشتبه فيه القاصر وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 16 سنة، تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بمجرد استكمال مجريات البحث.

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