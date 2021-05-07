وزارة التربية تعلن عن دراستها لطلبات الانتقال بسبب الأمراض والمعاش

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التربية الوطنية، أنه سيتم تنظيم عمليتي معاينة الموظفين الراغبين في الاستفادة من طلبات الانتقال لأسباب مرضية وطلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية برسم الموسم الدراسي المقبل، وذلك “عن بعد” ما بين 17 و28 ماي الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنها نشرت ببوابتها الإلكترونية www.men.gov.ma اللوائح الإسمية للموظفات والموظفين الذين ستتم معاينتهم “عن بعد”، من طرف اللجن الطبية المركزية التابعة لوزارة الصحة والمكلفة بدراسة طلبات الانتقال لأسباب مرضية وطلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية برسم الموسم الدراسي 2021 – 2022.

وبعد أن أبرزت الوزارة أن البلاغ يعتبر بمثابة استدعاء لجميع المعنيات والمعنيين بالأمر الواردة أسماؤهم في هذه اللوائح، سجلت أنه يتعين عليهم الاستعداد لهذه المعاينة وفق الجدولة المحددة، مضيفة أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المديرية الإقليمية الأقرب إلى مقر تواجدهم ستظل رهن إشارتهم، قصد تسهيل إجراء هذه العملية “عن بعد”.

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