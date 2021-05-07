أول تعليق من الخارجية الصينية بشأن الصاروخ التائه

هبة بريس ـ وكالات

تحدثت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، بشأن “الصاروخ التائه”، الذي فقدت الصين الاتصال معه منذ أيام.

وصرح وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن معظم حطام الصاروخ الصيني، الذي خرج عن نطاق السيطرة ويُتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض، سيحترق عند دخول الغلاف الجوي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، أنه “من المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر”، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وأشار وانغ ون بين إلى أن الصين تتابع عن كثب عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي وأن معظم مكوناته ستحترق حينها.

وأوضح أن “احتمال أن تسبب هذه العملية ضررا على الأرض ضعيف جدا”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نشرت القوات الجوية الأمريكية على موقع”سبيس تريك” توقعاتها بشأن الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو/أيار فوق تركمانستان.

ووفقا للجيش الأمريكي، سيدخل الصاروخ الغلاف الجوي يوم 9 مايو/أيار الجاري في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو، فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.

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