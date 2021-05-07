أول تعليق من الخارجية الصينية بشأن الصاروخ التائه
الصورة من الارشيف

أول تعليق من الخارجية الصينية بشأن الصاروخ التائه

2021-05-07 / 6:15 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

تحدثت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، بشأن “الصاروخ التائه”، الذي فقدت الصين الاتصال معه منذ أيام.

وصرح وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن معظم حطام الصاروخ الصيني، الذي خرج عن نطاق السيطرة ويُتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض، سيحترق عند دخول الغلاف الجوي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، أنه “من المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر”، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وأشار وانغ ون بين إلى أن الصين تتابع عن كثب عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي وأن معظم مكوناته ستحترق حينها.

وأوضح أن “احتمال أن تسبب هذه العملية ضررا على الأرض ضعيف جدا”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نشرت القوات الجوية الأمريكية على موقع”سبيس تريك” توقعاتها بشأن الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو/أيار فوق تركمانستان.

ووفقا للجيش الأمريكي، سيدخل الصاروخ الغلاف الجوي يوم 9 مايو/أيار الجاري في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو، فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسريبات تورط “توتال” الفرنسية في قتل المسلمين ببورما

تسريبات تورط “توتال” الفرنسية في قتل المسلمين ببورما

2021-05-07 / 5:55 مساءً
Photo of غوتيريش: على الدول الكبرى منع الانزلاق إلى حرب باردة جديدة

غوتيريش: على الدول الكبرى منع الانزلاق إلى حرب باردة…

2021-05-07 / 5:16 مساءً
Photo of منظمة الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح سينوفارم الصيني

منظمة الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح سينوفارم الصيني

2021-05-07 / 4:19 مساءً
Photo of استدعاء زعيم البوليساريو للمثول أمام القضاء الإسباني في 1 يونيو

استدعاء زعيم البوليساريو للمثول أمام القضاء الإسباني في 1…

2021-05-07 / 3:56 مساءً
Photo of أردوغان: تركيا تسعى إلى تحالف تاريخي مع الشعب المصري

أردوغان: تركيا تسعى إلى تحالف تاريخي مع الشعب المصري

2021-05-07 / 1:25 مساءً
Photo of لمدة أسبوع.. تونس تفرض حجرا صحيا شاملا لمواجهة كورونا

لمدة أسبوع.. تونس تفرض حجرا صحيا شاملا لمواجهة كورونا

2021-05-07 / 10:31 صباحًا
Photo of جريمة مروعة في مصر.. زوج يذبح زوجته وأبناءه ال5 ويحاول الانتحار داخل فرن

جريمة مروعة في مصر.. زوج يذبح زوجته وأبناءه ال5…

2021-05-07 / 9:53 صباحًا
Photo of الأمم المتحدة: 155 مليون شخص عانوا من جوع شديد بـ2020

الأمم المتحدة: 155 مليون شخص عانوا من جوع شديد…

2021-05-07 / 7:00 صباحًا
Photo of إسبانيا.. إلقاء القبض على مهرب جزائري متهم بالاتجار في البشر

إسبانيا.. إلقاء القبض على مهرب جزائري متهم بالاتجار في…

2021-05-06 / 11:09 مساءً
Photo of جريمة تهز فرنسا.. رجل يطلق النار على زوجته ويضرم النار فيها

جريمة تهز فرنسا.. رجل يطلق النار على زوجته ويضرم…

2021-05-06 / 8:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق