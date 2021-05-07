أمن آسفي يوقف سارق سيدة بالعنف في الشارع العام

هبة بريس - اسفي

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي، يوم أمس الخميس 6 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة بالعنف.

وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخص آخر على تعريض سيدة للعنف أثناء محاولة سرقة حقيبتها اليدوية، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما وحجز الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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