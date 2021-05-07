بالفيديو : الحسناوي يلعب دور الحارس ويقود المغرب التطواني إلى نصف نهائي كأس العرش

2021-05-07 / 10:47 صباحًا
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هبة بريس

تأهل المغرب التطواني إلى نصف نهائي كأس العرش عقب تغلبه بالضربات الترجيحية على المغرب الفاسي ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب طنجة الكبير، ضمن لقاءات دور الربع.

ولجأ الفريقان إلى الضربات الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين.

وتلقى يحيى فيلالي، حارس مرمى المغرب التطواني بطاقة حمراء مباشرة في الأنفاس الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وتولى اللاعب عادل الحسناوي حراسة مرمى الفريق التطوني بعدما استنفذ فريقه كل التغييرات.

ونجح فريق المغرب التطواني في حسم الركلات الترجيجية لصالحه، ليتأهل بذلك ويضرب موعدا مع الوداد الرياضي في نصف النهائي.

ونجح عادل الحسناوي، الذي لعب دور حارس المرمى في التصدي لضربتي جزاء، ليقود بذلك فريقه إلى المربع الذهبي لكأس العرش.

 

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