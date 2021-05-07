طقس الجمعة .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية فوق سهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، وذلك خلال الليل والصباح.

وسيلاحظ، خلال الظهيرة، نزول قطرات مطرية وتسجيل رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال على السواحل الوسطى والجنوبية، ومن الجنوب ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب شمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و21 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة، وستكون ما بين 10 و17 درجة بباقي الأرجاء.

وستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا، حيث ستتأرجح ما بين 18 و25 درجة بكل من المرتفعات والسواحل ، وما بين 24

و31 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 28 و35 درجة بكل من شمال ووسط البلاد، والاقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج ما بين رأس سبارطيل والمهدية، وهائجا بباقي السواحل

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