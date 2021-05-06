العيون: ترحل 208 مقيم غير شرعي كانوا يفكرون في الهجرة السرية نحو أوروبا
الصورة من الارشيف

العيون: ترحل 208 “حراك ” كانوا يفكرون في الهجرة السرية

2021-05-06 / 7:14 مساءً
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هبة بريس - أشعبان لحبيب

قامت السلطات المحلية بالعيون، خلال 48 ساعة الماضية، الأربعاء، والخميس، بترحيل حوالي 208 مهاجرا سريا، من مدينة العيون في إتجاه مدينة الدار البيضاء.

المهاجرون السريون، الذين ينتمون الى جنسيات افريقية مختلفة، الكوديفوار، مالي، السنيغال، وغانا وغينيا تم نقلهم الى الدار البيضاء، عبر حافلات النقل العمومي في أفق ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية.

وتشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في الآونة الأخيرة موجة غير مسبوقة لمحاولة الهجرة غير الشرعية، حيث تشكل المملكة النقطة الأساسية الجاذبة للمهاجرين الأفارقة، من أجل للولوج إلى البلدان الأوروبية بطرق غير شرعية، إلا أن مختلف الأجهزة الأمنية، تسابق الزمن لإحتوائه والحد منه عبر مراقبة الطروقات البرية والبحرية، حيث قامت بتوقيف المئات منهم بمدينة العيون، ومدينة طرفاية، وكذلك الداخلة، بعد الحملات الأمنية التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني، وكذا الدرك الملكي، والقوات المساعدة، بالسواحل البحرية داخل المجال الحضاري وخارجه.

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