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الجزائر.. وفاة 4 أشخاص جراء فيضانات بولاية المسيلة

2021-05-06 / 1:54 مساءً
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هبة بريس - وكالات

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء فيضانات اجتاحت عدة مناطق من ولاية المسيلة شرقي الجزائر.

وأوضح بيان للحماية المدنية (الدفاع المدني) عبر صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، اليوم الخميس، أنه “على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية المسيلة ليلة أمس، تم تشكيل خلية تنسيق الإسعافات تحت إشراف والي الولاية والسلطات المحلية والمدير الولائي للحماية المدنية، حيث تم العثور على شخص يبلغ من العمر 37 سنة متوفي ببلدية سليم بعد ما جرفت مياه الأمطار سيارته إلى وادي الخنق وتم نقلته جثته إلى مستشفى عين الملح، بالإضافة إلى العثور على شخص متوفي داخل سيارته المغمورة بالوحل بمنطقة العقلة في بلدية عين الملح والعملية لا زالت جارية. وانتشل رجال الحماية المدنية أيضا، جثتي شخصين كانا عالقين في سيارة جرفتها مياه وادي منطقة جنان الرومي ببوسعادة ولاية المسيلة”.

وأضاف البيان، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن حافلة حاصرتهم مياه الوادي ببلدية المعاريف، وإنقاذ شخص كان على متن سيارة بوادي البعثة طريق ولائي رقم 60 بلدية سيدي امحمد، وتم إنقاذ 08 أشخاص حاصرتهم مياه وادي الليمون في منزلهم ببلدية عين الملح.

وشدد والي الولاية على ضرورة التقيد الصارم باحتياطات السلامة الواجب الالتزام بها، باجتناب ألاماكن المعزولة. ومجاري السيول، وخاصة في المناطق التي تعتبر كنقاط سوداء والمعرضة لخطر الفيضانات.

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