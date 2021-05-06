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أبو زيد: دلاح زاكورة معدل جينيا .. و”الأونسا” تنفي : “غير صحيح”

2021-05-06 / 12:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

حذر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أبو زيد الإدريسي، المغاربة من استهلاك المنتجات المعدلة جينيا لخطورتها على الصحة.

وقال ابو زيد، في مقطع فيديو، إن البطيخ الأحمر الذي يسوق حاليا في إقليم زاكورة، معدل جينيا، مشيرا الى أن ذلك سبب “مذاقه الحلو جدا وحمورته الشديدة”

وأكد ابو زيد أن موسم فاكهة الدلاح يكون في شهر غشت من كل سنة، غير أن بعض المنتجين يقوم باستعمال زريعة “معدلة جينيا” لبيعه قبل وقته، وهو مايشكل خطر على المستهلكين.

من جهته، نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية صحة هذه “الادعاءات”.

وأكد المكتب، أن بذور البطيخ الأحمر المستخدمة في زراعته بالمغرب غير معدلة جينيا، على اعتبار أن المكتب يشترط في استيراد مختلف الأصناف النباتية، بما في ذلك بذور البطيخ الأحمر، الحصول على ترخيص مسبق من “أونسا”.

وأضاف المكتب أنه “يلزم مستوردي الأصناف النباتية التوفر على شهادة صادرة عن مستنبط الصنف النباتي في بلد المصدر، تثبت أن الصنف النباتي المستورد غير معدل جينيا. كما يجب على الصنف المراد تسويقه في المغرب أن يكون مسجلا في السجل الرسمي للأصناف النباتية بالمغرب بعد استيفائه لجميع الشروط، منها شهادة إثبات المستنبط أن الصنف غير معدل جينيا، بالإضافة إلى إخضاع الصنف المعني لتجارب من طرف مصالح أونسا تثبت مطابقته ومردوديته وملاءمته لظروف المناخ والتربة بالمغرب”.

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