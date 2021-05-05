مخدرات البحرر
الصورة من الارشيف

سيدي افني : أمواج البحر تقذف كميات مهمة من المخدرات

2021-05-05 / 9:02 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قذفت امواح شاطئ ميراللفت بإقليم سيدي افني، كميات مهمة من المخدرات من صنف ” الشيرا ” كانت معبأة بعناية وتحمل أرقاما محددة في ظروف غامضة.

ووفق المصادر، فإن بعض شباب ساكنة المنطقة، من مرتادي الشاطى “إمي نترگا” ، تفاجئوا بوجود علب كارطونية، قبل أن يتأكد لهم أن الأمر يتعلق بشحنات من المخدارت تم التخلص منها في ظروف غامضة، حيث تم إشعار ممثل السلطة المحلية بالنازلة، قبل أن تحل بعين المكان فرقة خاصة من الدرك الملكي تابعة لسرية سيدي افني، قامت بحجز الكميات الموجودة وشحنها في اتجاه مقر الدرك.

و أضافت ذات المصادر، بأن الكمية التي تم العثور عليها بالشاطئ المذكور ، قدرت بنحو 30 كيلوغراما من الشيرا، كانت مخبأة بعنابية فائقة، مما يرجح نقلها من طرف المهربين عبر هذا المسلك البحري التابع للجماعة القروية مير اللفت ، إلى السواحل الإسبانية، قبل أن يتم التخلص منها بعد تدخل البحرية الملكية، أو بسبب الحمولة الزائدة لقارب المهربين.

هذا وقد باشرت مصالح الدرك بسرية تزنيت، تحرياتهم في الحادثة، لمعرفة مصدر تلك الممنوعات، على أمل الوصول إلى هوية الأشخاص المفترضين الضالعين في الإتجار الدولي للمخدرات.

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