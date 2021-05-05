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ضمنها المغرب.. السعودية ترفع تعليق السفر عن 38 دولة

2021-05-05 / 11:28 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

حددت الخطوط السعودية، على موقعها الإلكتروني، متطلبات وإرشادات السفر لعدد 38 دولة حول العالم، عقب إعلان وزارة الداخلية السعودية رفع تعليق السفر للخارج، بداية من صباح الاثنين 17 مايو 2021، لفئات محددة.

وقالت الخطوط السعودية، إنه يجب على الضيوف التحقق من أهليتهم للسفر من قبل البلدان المعنية والحصول على التصاريح والأذونات المطلوبة، إذا لزم الأمر.

وأضافت أن الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

وأوضحت أنه يجب على الضيوف التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر.

وقالت الخطوط السعودية، إنه يجب على الضيوف الحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من أحد مراكز الفحص المعتمدة بالمملكة.

وضمت قائمة الدول الولايات المتحدة والإمارات ومصر والكويت والمغرب وإسبانيا والعراق وأثيوبيا والمالديف والصين وسويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا ولبنان وهولندا وقطر.

وبحسب البيان السابق لوزارة الداخلية السعودية، فإنه يُسمح لثلاث فئات بالسفر إلى الخارج كالتالي:

أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

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