صورة تعبيرية

طقس الاربعاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2021-05-05 / 9:31 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بتشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الوسطى والجنوبية وبالواجهة المتوسطية مع نزول قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسهول المجاورة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية مع نزول زخات مطرية رعدية محليا قوية ومصحوبة أحيانا ببرد، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما فوق السواحل الوسطى والجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والجنوبية، ومن الجنوب-الغربي بالجنوب- الشرقي، بينما ستهب شرقية فوق منطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 14 و 20 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة ، وستكون ما بين 10 و 16 درجة بباقي الأرجاء .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 15 و 20 درجة بكل من المرتفعات والواجهة المتوسطية، وما بين 19 و 24 درجة بكل من السايس، هضاب الفوسفاط وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 24 و 30 درجة بالسهول الشمالية و الوسطى، منطقة سوس، الجنوب-الشرقي للبلاد، جنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 29 و 34 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبمنطقة البوغاز وبباقي المناطق، فيما سيكون قليل الهيجان الى هائج ما بين الداخلة والكويرة وهادئا إلى قليل الهيجان مابين طرفاية وبوجدور.

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