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زخات رعدية قوية يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من أقاليم المملكة

2021-05-04 / 1:21 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من أقاليم المملكة من اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة زوالا إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة الثالثة صباحا.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات الرعدية (من 20 إلى 35 ملم) ستهم، ابتداء من اليوم على الساعة الرابعة زوالا إلى غد الأربعاء على الساعة الثالثة صباحا، أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح وخريبكة ومراكش والرحامنة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الظاهرة (من 25 إلى 50 ملم) ستكون مصحوبة محليا بتساقط البر د أو بهبات رياح، وستهم أقاليم بولمان وفكيك وجرادة والرشيدية وميدلت، وذلك يوم غد الأربعاء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

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