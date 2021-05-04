الدرك البحري يحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش بسواحل طنجة

هبة بريس_ مكتب طنجة

تمكنت مصالح الدرك البحري التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، أمس الاثنين ، من احباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات ، كانت في طريقها الى الجنوب الاسباني.

وعلمت “هبة بريس” أن الكمية التي ضبطت تجاوزت الطنين من الحشيش التي رصدت على متن قارب سريع خلال عملية تمشيط روتينية، حيث تم اعتراض القارب وتوقيف 3 أشخاص بالاضافة الى حجز الكمية المشار اليها.

وقد تم نقل الزورق الى ميناء طنجة المدينة ، فيما باشرت مصالح الدرك تحرياتها وابحاثها لتحديد الاطراف المتورطة في هذه العملية.

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