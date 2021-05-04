نزار بركة صندوق الزكاة
في الصورة نزار بركة

نزار بركة .. حان الوقت لتفعيل صندوق الزكاة في المغرب

2021-05-04 / 12:53 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في ندوة “الأحزاب السياسية وقضايا الساعة”، الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني عبر تقنية الفيديو ان الوقت قد حان لتفعيل صندوق الزكاة الذي أقره الملك الحسن الثاني”

وسجل بركة في نفس اللقاء أن “هناك تراجع كبير في القدرة الشرائية للطبقة الوسطي، والتي كانت مستهدفة من قبل السياسات الحكومية و لسنوات ماضية، وتضررت اليوم أكثر، فلا من خطة لإنقاذ الطبقة الوسطى، لضمان استقرار البلاد، عبر إرساء خطة لاستثمار الفرص المتاحة”.

واضاف بركة أمين عام حزب الاستقلال إنه “من الضروري أن ننفق أحسن ، وأن تسير النفقات في إطار الأولويات في المستقبل من خلال النقاش الذي سيكون خلال هاته الفترة”

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