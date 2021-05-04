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خلال سنة.. قطاع “البناء والأشغال العمومية” أحدث 39 ألف منصب شغل

2021-05-04 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع “البناء والأشغال العمومية” أحدث 39 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من 2020 والفصل نفسه من 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها % 3,4 من حجم التشغيل بهذا القطاع.

وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2021، هذه الزيادة إلى إحداث 38 ألف منصب شغل بالوسط الحضري، وألف منصب بالوسط القروي.

وحسب المذكرة، فإنه ما بين الفصل الأول من سنة 2020 والفصل ذاته من سنة 2021، فقد قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد ” 231 ألف منصب شغل (%6,4-)، وذلك نتيجة فقدان 254 ألف منصب بالوسط القروي، وإحداث 23 ألف منصب بالوسط الحضري.

كما فقد قطاع “الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية ” 48 ألف منصب شغل ( 25 ألف بالوسط الحضري و23 ألف بالوسط القروي)، وهو ما يمثل تراجعا بـ %3,6 من حجم التشغيل بهذا القطاع.

وتجدر الإشارة، إلى أن نسبة الأنشطة التقليدية بقطاع الصناعة تقدر بـ % 43,7 مقابل % 47,4 خلال الفصل الأول من سنة 2020.

في حين، عرف قطاع “الخدمات”، إحداث 42 ألف منصب شغل على المستوى الوطني (24 ألف بالوسط الحضري و18 ألف بالوسط القروي)، مسجلا بذلك انخفاضا بـ %1 من حجم التشغيل بهذا القطاع.

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