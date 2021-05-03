سدود المغرب
صورة تعبيرية

إلى غاية 3 مارس.. نسبة ملء سدود المملكة بلغت 51,3 %

2021-05-03 / 4:39 مساءً
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هبة بريس

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأن حقينات السدود الرئيسية بالمملكة بلغت إلى غاية 3 مارس 2021، أزيد من 8,26 مليار متر مكعب، بمعدل ملء يقدر بـ 51,3 في المائة.

وحسب الوضعية اليومية للسدود الصادرة عن المديرية العامة للماء، فقد بلغت حقينة السدود، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يناهز 7,77 مليار متر مكعب، بمعدل ملء قدر بـ 49,8 في المائة.

وقد سجل سد الوحدة أهم حقينة بـ 2,619 مليار متر مكعب، وبمعدل ملء يقدر بـ 74,4 في المائة، مقابل 63,5 في المائة قبل عام.

ويحتل سد إدريس الأول المرتبة الثانية بحقينة تبلغ 893 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يقدر 79,1 في المائة مقابل 85,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية (963,3 مليون متر مكعب).

وبمعدل ملء يقدر بـ 93,5 في المائة، يأتي سد واد المخازن في المركز الثالث بحقينة تناهز 629 مليون متر مكعب.

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