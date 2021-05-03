لقاح "جونسون آند جونسون"

بعد “أسترازينيكا”.. الدنمارك تعلق استخدام لقاح “جونسون اند جونسون”

2021-05-03 / 3:52 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قالت هيئة الصحة الدنماركية، اليوم الاثنين، إن البلاد ستتوقف عن استخدام لقاحات “جونسون آند جونسون” المضادة لفيروس كورونا المستجد، كجزء من برنامج التطعيم الخاص بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن توقفت الدولة الاسكندنافية الشهر الماضي عن استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا”.

وأكدت هيئة الصحة الدنماركية في بيان وقتها أن قرار عدم استخدام لقاح “أسترازينيكا” صدر عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية، على خلفية اكتشاف وجود صلة بينه وبين الجلطات التي ظهرت في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. بشار الأسد مرشحا للرئاسة لولاية رابعة

رسميا.. بشار الأسد مرشحا للرئاسة لولاية رابعة

2021-05-03 / 2:57 مساءً
Photo of الجزائر .. مصرع شخصين جراء الأمطار الغزيرة

الجزائر .. مصرع شخصين جراء الأمطار الغزيرة

2021-05-03 / 2:16 مساءً
Photo of أوروبا تعتزم السماح بدخول المسافرين الملقحين من دول أخرى

أوروبا تعتزم السماح بدخول المسافرين الملقحين من دول أخرى

2021-05-03 / 11:38 صباحًا
Photo of مصرع 50 شخصا في غرق مركب للمهاجرين السريين بسواحل ليبيا

مصرع 50 شخصا في غرق مركب للمهاجرين السريين بسواحل…

2021-05-03 / 9:43 صباحًا
Photo of بسبب كورونا.. سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة العيد

بسبب كورونا.. سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة العيد

2021-05-03 / 8:30 صباحًا
Photo of باكستان.. تقييد السفر عبر الحدود لكبح تفشي كورونا

باكستان.. تقييد السفر عبر الحدود لكبح تفشي كورونا

2021-05-03 / 8:00 صباحًا
Photo of أمريكيون بين قتلى المهرجان الديني في إسرائيل

أمريكيون بين قتلى المهرجان الديني في إسرائيل

2021-05-02 / 11:00 مساءً
Photo of زلزال بقوة 5.6 درجة قرب سواحل إندونيسيا

زلزال بقوة 5.6 درجة قرب سواحل إندونيسيا

2021-05-02 / 10:13 مساءً
Photo of مقتل رجل الدين البارز في الكونغو الديمقراطية أثناء الصلاة

مقتل رجل الدين البارز في الكونغو الديمقراطية أثناء الصلاة

2021-05-02 / 8:39 مساءً
Photo of نيجيريا.. مقتل 16 جنديا في هجوم مسلح غرب البلاد

نيجيريا.. مقتل 16 جنديا في هجوم مسلح غرب البلاد

2021-05-02 / 7:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق