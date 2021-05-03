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الجزائر .. مصرع شخصين جراء الأمطار الغزيرة

2021-05-03 / 2:16 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تسببت فيضانات أعقبت تساقط أمطار غزيرة على عدة مناطق بالشرق الجزائري في مقتل شخصين جرفتهما مياه مجرى مائي في أمدوكال بولاية باتنة، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية.

وجاء في بيان للحماية المدنية بباتنة أن “ارتفاع منسوب مياه مجرى مائي بالمكان المسمى السطح ببلدية مدوكال جرف شخصين فجر اليوم (الإثنين)”. وتقع مدوكال على بعد 350 كلم جنوب شرق الجزائر.

وأضاف البيان أنه تم العثور على الجثتين بين الساعة الخامسة (4:00 تغ) والسادسة صباحا، بينما أنقذ شخص ثالث “بفضل جهود فرقة الغطاسين والفرقة السينوتقنية (الكلاب المدربة) وفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة”.

وبحسب الصحف المحلية فإن الأمر يتعلق بمزارعين حاولا تخطي المجرى المائي بجرارهما فجرفتهما المياه بسرعتها القوية.

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