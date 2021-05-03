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بنك المغرب: تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية خلال شهر مارس

2021-05-03 / 1:59 مساءً
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية أظهرت تباطؤا في وتيرة النمو، على أساس سنوي، من 4 في المائة إلى 3,3 في المائة خلال شهر مارس المنصرم، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بنسبة 3,1 في المائة بعد 4,3 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2021، أن القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، سجلت ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة بعد 6,5 في المائة، في حين أن القروض المقدمة للأسر ارتفعت بنسبة 4,2 في المائة بعد 3,6 في المائة في شهر فبراير الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 9,8 في المائة، بعد 13,7 في المائة، وانخفاض القروض الاستهلاكية بنسبة 3,1 في المائة، بعد 3,7 بالمائة، وكذا قروض التجهيز بنسبة 5,3 في المائة بعد 2,9 في المائة، وارتفاع القروض العقارية بنسبة 2,6 في المائة بعد 2,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فإن وتيرة نموها السنوية بلغت 11,9 في المائة في شهر مارس المنصرم، بعد 14 في المائة في فبراير الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,5 في المائة.

وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات المتاحة على أساس الربع سنوي، إلى زيادة سنوية للقروض البنكية الاجمالية بنسبة 3,3 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس انخفاض القروض المخصصة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” بنسبة 7.1 في المائة، وانخفاض القروض بالنسبة لقطاع “البناء والأشغال العمومية” بنسبة 0.9 في المائة، وتراجع القروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” بنسبة 15.2 في المائة. وفي المقابل، تسارعت وتيرة نمو جاري القروض الموجهة لقطاع “النقل والاتصالات” من 0,9 في المائة إلى 9 في المائة، والقروض المقدمة لفائدة مقاولات قطاع “الصناعات التحويلية” من 6.8 في المائة إلى 11 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1 في المائة، والقروض الموجهة للتجهيز بنسبة 0.9 في المائة، والقروض العقارية والاستهلاكية بنسبة 0.6 في المائة.

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