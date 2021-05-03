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مارتيل.. توقيف 3 أشخاص وحجز 30 كلغ من مخدر الشيرا وسيارتين

2021-05-03 / 1:05 مساءً
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هبة بريس - مارتيل

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة مرتيل، يوم أمس الأحد 2 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و55 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بأحد الأحياء السكنية بمدينة مرتيل، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سيارتين خفيفتين وستة هواتف محمولة و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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