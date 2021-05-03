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مصرع 50 شخصا في غرق مركب للمهاجرين السريين بسواحل ليبيا

2021-05-03 / 9:43 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الهلال الأحمر الليبي، مساء الأحد، مصرع ما يقارب 50 شخصًا، بينهم مصريون، في غرق مركب هجرة غير شرعية.

وقال أحمد مخلوف رئيس قسم الهجرة بالهلال الأحمر الليبي، إنه تم انتشال حوالي 50 شخصا لقوا مصرعهم إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة الزاوية الليبية.

وحول هذا الحادث، أفادت منظمة الأمم المتحدة للهجرة في وقت سابق بغرق ما لا يقل عن 11 شخصا عندما انقلب زورق مطاطي يحمل نحو 24 مهاجرا كانوا في طريقهم لأوروبا، قبالة سواحل ليبيا، الأحد. وقد ارتفع عدد الضحايا في وقت لاحق.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن المأساة وقعت بالقرب من مدينة الزاوية غربي البلاد، مضيفة أن خفر السواحل الليبي أنقذ حياة 12مهاجرا، من المتوقع نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز.

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