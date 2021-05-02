سطات...سيارة تقتل رجل تعليم بالمدار الحضري
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مريع بأكادير: آلة حصاد تفصل رأس شاب عشريني عن جسده

2021-05-02 / 11:05 مساءً
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أحمد وزروتي: هبة بريس

أفادت مصادر مطلعة أن شابا في العشرينيات من عمره، لقي حتفه بطريقة بشعة قبيل قليل من مساء يومه الأحد 02 ماي 2021 بدوار بوزار التابع ترابيا لجماعة سيدي بوسحاب باقليم اشتوكة آيت باها.

وأكدت مصادر هبة بريس أن الضحية كان يهم بإصلاح آلة للحصاد كانت تعمل ليلا مستعينة بأضواء كاشفة، غير أنه وبمجرد نزوله إلى أسفل الآلة بغرض إصلاحها، عاودت الاشتغال من جديد، حيث أدى دورانها، في غفلة منه، إلى فصل رأسه عن جسده.

وفور علمها بالخبر، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، كما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد أسباب الوفاة.

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