Handout picture taken on July 31, 2019 by German migrant rescue NGO Sea-Eye, shows members of the German migrant rescue charity NGO Sea-Eye helping people to get off from an overloaded rubber boat spotted in international waters off the Libyan coast to bring them to their vessel "Alan Kurdi". - The German aid organization Sea-Eye has rescued 40 people from an overcrowded rubber dinghy in the Mediterranean. The crew of the rescue ship "Alan Kurdi" discovered the migrants early morning on July 31, 2019 in international waters and took them on board, Sea-Eye said. The "Alan Kurdi" is now heading for the Italian Mediterranean island of Lampedusa. (Photo by PAVEL VITKO / sea-eye.org / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /SEA-EYE.ORG / PAVEL VITKO " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

خفر السواحل الليبي يُنقذ أزيد من 600 مهاجر

2021-05-02 / 6:09 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت البحرية الليبية أن عناصر خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في اليومين الماضيين قبالة الساحل الغربي للبلاد.

وأفاد متحدث باسم البحرية الليبية، مساء أمس السبت، بأن “دوريات خفر السواحل وأمن الموانئ أنقذت يوم الجمعة الماضي، في شمال غرب طرابلس، 334 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية”، لافتا إلى أن “هؤلاء المهاجرين كانوا على متن أربعة زوارق مطاطية”، بالإضافة إلى اعتراض مجموعتين من 132 و172 مهاجرا، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وتمت إعادتهم إلى القاعدة البحرية في طرابلس، قبل نقلهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية.

من جانبها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض أكثر من 600 مهاجر خلال 48 ساعة وإعادتهم إلى الساحل الليبي، حيث أنه وحسب إحصاءات المنظمة الأممية، قضى أكثر من 1200 مهاجر في المتوسط في 2020.

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