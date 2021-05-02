نزكان : خدمات متوقفة بقسم العظام والانعاش بالمستشفى المحلي
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إنزكان : خدمات متوقفة بقسم العظام والانعاش بالمستشفى المحلي

2021-05-02 / 3:54 مساءً
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هبة بريس ـ ع بركة

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، أن قسم جراحة العظام بالمستشفى المحلي ، قد توقف عن الاشتغال قرابة شهرين متتابعين ، وكل الحالات التي تأتي للمستشفى يتم اعادة توجيهها الى المستشفى الجهوي بأكادير .

فكيف يعقل أن يكونا قسمين مهمين ” جراحة العظام و الانعاش” لا يقدمان خدمات لأن سياسة المديرية الجهوية هي من تسبب في هذا ” الفراغ ” علما أن ساكنة إنزكان تقترب من معدل مليون نسمة .

لماذا المدير الجهوي قام بإستعارة أطباء من المستشفى المحلي بإنزكان الى مستشفيات أخرى وترك مصلحتي الانعاش وطب العظام والتخدير متوقفتان بعد تنقيل الاطر الطبية الى تزنيت وأكادير ؟؟.

وكشفت مصادر الجريدة أن هناك حوالي 40 منصب خاص بالصحة بجهة سوس ماسة، سيتم توزيعهم خلال شهر ماي الجاري على عدد من المستشفيات بجهة سوس ماسة، وينتظر الانزكانيون هل لهم نصيب من هذه التعيينات لسد الخصاص الكبير في الاطر الطبية والتمريضية للمستشفى المحلي.

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