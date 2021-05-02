قاضي التحقيق في مدريد يستدعي غالي
ابراهيم غالي

بعد الضغط ..قاضي التحقيق في مدريد يستدعي “إبراهيم غالي”

2021-05-02 / 3:32 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

علاقة بالشكوى، الَّتِي قدَّمها عضو البوليساريو الإسباني المتجنس الفاضل بريكة، الَّتِي تتّهم غالي بالاختطاف التعسفي والاعتقال والتعذيب. اصدر قاضي التحقيق في مدريد، سانتياغو بيدراز غوميز، أمرًا بالاستماع إلى إبراهيم غالي ورفاقه في 5 مايو 2021 .

وقالت مصادر جيدة الاطلاع ان نص الشكاية جاء على الشك الاتي : «أرجو من المحكمة تقديم هَذِهِ الشكوى وَفْقًا للمرسوم الوارد فيها، والمضي قدمًا في إجراءات التحقيقات اللازمة للشروع في تحديد هوية المتهم إبراهيم غالي».

ويعرف مسبقا ان إبراهيم غالي، منتحل هوية محمد بن بطوش، متهم بارتكاب عدّة جرائم وملاحق من قبل القضاء الإسباني، بعد أن قدَّمت جمعيات مختلفة لضحايا البوليساريو دعاوى وأدلةً ضد إبراهيم غالي في أعوام 2008 و2013 و2016 تطلب تحديد هويته وتاريخه والقبض عليه.

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