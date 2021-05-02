طقس الأحد .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد ، ظهور سحب ركامية وغير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بمنطقة السايس وشمال المنطقة الشرقية وصافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي أنحاء المملكة.

أما الرياح فستكون معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى و الجنوبية ومن القطاع الجنوبي، ضعيفة القوة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب شمالية و إلى معتدلة، أحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالأطلس والريف، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية و هضاب الفوسفاط و والماس، وستكون ما بين 11و 16 درجة بباقي الأرجاء الأخرى .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و20 درجة بكل من مرتفعات الاطلس، والريف والواجهة المتوسطية، مابين 19 و24 درجة بكل من السايس، وشمال المنطقة الشرقية و السهول الشمالية الغربية، وما بين 24 و 30 درجة بالسهول الوسطى، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية و شمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 31 و 37 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وطانطان، وهائجا بباقي السواحل الأخرى.

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