تشاد.. الأمن يطلق الرصاص على محتجين ضد الجيش

2021-05-01 / 9:49 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قتل أربعة أشخاص، على الأقل، بالرصاص في منطقة ماندول، بجنوب تشاد، اليوم السبت، عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص على متظاهرين يحتجون على تولي الجيش السلطة في البلاد، الشهر الماضي.

وقرع المحتجون في بلدة سارة، الواقعة على بعد 550 كيلومترا من العاصمة، نجامينا، على الأواني لإظهار تحديهم للمجلس العسكري الذي تولى السلطة من الرئيس التشادي، إدريس ديبي، الذي قتل الشهر الماضي، بعد سنوات طويلة في الحكم.

ونقلت وكالة “رويترز”، مساء اليوم السبت، عن شاهد قوله إن الشرطة ردت بإطلاق الرصاص الحي على الحشد، وعن مسعف طلب عدم نشر اسمه بأن أحد المصابين في حالة حرجة.

وقال محتج يدعى ألايسيم ماناس، كان يتظاهر في سارة “اثنان من أصدقائي أصيبا بأعيرة نارية أمام عيني، وبقيا في الموقع أكثر من ساعة قبل نقلهما إلى المستشفى”.

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