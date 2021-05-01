الصورة من الأرشيف

الملك محمد السادس يعزي العاهل الأردني بوفاة الأمير محمد بن طلال

2021-05-01 / 8:03 مساءً
0
هبة بريس-

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسيـن، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على إثر وفاة عمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس“تلقيت ببالغ التأثر والأسى نعي المشمول بعفو الله ورحمته، عمكم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الذي لبى داعي ربه في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ومن خلاله إلى سائر أفراد أسرته الملكية الكريمة وإلى الشعب الأردني الشقيق، بأحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى عز وجل “أن يهبكم جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأضاف جلالة الملك، “وإذ أشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، لأدعو العلي القدير أن يجزي فقيدكم العزيز خير الجزاء وأوفاه على ما أسداه لوطنه من جليل الأعمال، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده الموعودين بالجنة والرضوان”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

المغرب حقق السبق على البلدان الأخرى في موسيقى “الجاز…

2021-05-01 / 7:30 صباحًا
Photo of برلماني يسخر من تلاميذ شفشاون ولفتيت : أبناء الشاون أذكى خلق الله

برلماني يسخر من تلاميذ شفشاون ولفتيت : أبناء الشاون…

2021-04-28 / 10:28 مساءً
Photo of ب24 مليون درهم.. مجلس جهة الشمال يقتني الوعاء العقاري لإحداث مدينة المهن والكفاءات

ب24 مليون درهم.. مجلس جهة الشمال يقتني الوعاء العقاري…

2021-04-26 / 11:22 مساءً
Photo of تواطؤ مع مبحوث عنه.. نقابة الصحافة تنتقد تجاهل وسائل اعلام اسبانية وفرنسية لفضيحة “غالي”

تواطؤ مع مبحوث عنه.. نقابة الصحافة تنتقد تجاهل وسائل…

2021-04-26 / 8:14 مساءً
Photo of إحباط محاولة تسلل 60 مهاجرا غير نظامي الى مليلية السليبة

إحباط محاولة تسلل 60 مهاجرا غير نظامي الى مليلية…

2021-04-26 / 6:04 مساءً
Photo of الإعلان عن الفائزين الإثني عشر برحلة إلى مخيم الفضاء لـ”NASA”

الإعلان عن الفائزين الإثني عشر برحلة إلى مخيم الفضاء…

2021-04-26 / 7:00 صباحًا
Photo of مطالب باعتقال زعيم “البوليساريو” ومتابعته في قضايا جنائية باسبانيا

مطالب باعتقال زعيم “البوليساريو” ومتابعته في قضايا جنائية باسبانيا

2021-04-22 / 11:15 مساءً
Photo of اتفاقية بين مجلس النواب و”أرشيف المغرب” لحفظ الذاكرة البرلمانية

اتفاقية بين مجلس النواب و”أرشيف المغرب” لحفظ الذاكرة البرلمانية

2021-04-22 / 7:00 صباحًا
Photo of بالخط الأحمر : هل قيدت جائحة كورونا حريات المغاربة ؟

بالخط الأحمر : هل قيدت جائحة كورونا حريات المغاربة…

2021-04-20 / 2:02 مساءً
Photo of الحكومة اللبنانية: ممتنون لجلالة الملك على الدعم الذي قدمه للبنان

الحكومة اللبنانية: ممتنون لجلالة الملك على الدعم الذي قدمه…

2021-04-20 / 1:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق