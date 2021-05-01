مخدرات محجوزة
صورة تعبيرية - مخدرات محجوزة

زاكورة : تنسيق أمني يسقط عصابة للتهريب الدولي للمخدرات

2021-05-01 / 12:44 مساءً
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عبد اللطيف بركة - هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة زاكورة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في وقت مبكر من صباح اليوم السبت 1 ماي ، من إجهاض محاولة لتهريب المخدرات وحجز حوالي 64 رزمة تزن حوالي طن ونصف من مخدر الشيرا، واعتقال 4 اشخاص، كما تم حجز شاحنة و عربة رباعية الدفع.

وكشفت مصادر ل ” هبة بريس” ان المهربون حاولو الفرار من قبضة الامن، بعدما تكرز نشاطهم بين منطقتين فاصلتين بين إقليمي زاكورة وتنغير، غير أن يقظة عناصر الشرطة القضائية والمواكبة المعلوماتية الدقيقة التي وفرتها عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني مكنت من إنجاح عملية توقيف أفراد العصابة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن تواصل إجراءات البحث والتحري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تشخيص هويات كل المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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